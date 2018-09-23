نجوم الفن يغنون لابنائهم.. أحمد مكي الأحدث وعمرو دياب الأبرز.. أصالة تغني حكاية لابنتها شام.. وتامر حسني يغني مع تاليا

أحمد مكي يغني لابنه أغلى من الياقوت

وائل جسار لابنته: كبرت البنوته .. كبرت ست الكل

أحمد مكي



عمرو دياب



أصالة

أنغام

تامر حسني



وائل جسار



وعد البحري



يحرص عدد من نجوم الفن على التعبير عن حبهم لابنائهم بطريقتهم الخاصة، فمنهم من لا يكتفي بمشاعره الصادقة تجاه فلذات أكباده، فيصنعون لهم أغاني، تعبر كلماتها عن حبهم الكبير لهم.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز نجوم الفن الذين غنوا لابنائهم، وصنعوا لهم أغنيات خصيصًا.طرح الفنان أحمد مكي كليبه الأخير «أغلى من الياقوت»، الذي كتب كلماته بنفسه، وتحمل كلمات الأغنية رسالة، تقول كلماتها: «يوم ما للدنيا إنت جيت .. أول علاقتى بيك صوتك ما بينى وبينك حيط .. سمعت صوتك إستغربت إتلخبطت إتشديت .. قلبى إتنفض ما بين ضلوعى و م الفرحة بكيت .. أول ما شفتك الدنيا لفت بيا .. ربى حبنى و وهب ليا من عنده هدية .. سرحت فيك ساعات .. فيك منى كتير حاجات .. يا رب تاخد منى بس الحلو فى الصفات».ويعد عمرو دياب أشهر المطربين الذين غنوا لابنائهم، فسبق وغنى لابنته (نور) أغنية (نور العين)، وغنى لتوامه (عبدالله وكنزي) أغنية «قمرين»، وخصص أغنية «يا كنزي» لابنته، وأيضًا أغنية «جانا» لابنته الأخرى.وغنت أصالة لإبنتها (شام الذهبي) أغنية (حكاية)، وغنتها لايف في أحد البرامج وسط تفاعل جمهور البرنامج معها، وتقول كلمات الأغنية: «جيتي وصرتي انتي الأبدا انتـي الدنيا والأيام .. انتي الحاضر انتي باكر .. انتي العذب من الأحلام .. ربي يخلي هذي الضحكة .. تملا عـمرك فرحة ونور .. ربي يخلي ربي يـسلّم ويحميكِ من كل شرور».وفي أحد حفلاتها، حرصت أنغام على اصطحاب نجلها (عبدالرحمن) على خشبة المسرح أمام الجمهور، وغنت له أغنية «عمري معاك»، والتي نالت إعجاب الجمهور.وفي عام 2014، غنى تامر حسني لابنته "تاليا" وظهرت معه في كليب الأغنية داخل الاستوديو، وأذيعت خلال برنامج "رحلة صعود" عبر قناة mbc الفضائية.وقبل سنوات حرص الفنان اللبناني وائل جسار على الغناء لابنته (مارلين جسار)، بعدما كبرت عدة سنوات وأصبحت تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، فتقول كلمات الأغنية: «كبرت البنوته .. كبرت ست الكل .. وشوي وبتتجوز .. تتركني وتفل».غنت وعد البحري لنجلها عيسى في ألبومها الأخير «فرحتي بيك»، فخصصت له من بين أغاني الألبوم أغنية "انت معايا" التي غنتها أمامه، وهي من كلمات: أحمد الجندى، الحان: مدين،وتوزيع موسيقى : أسامة عبد الهادى.