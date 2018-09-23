الظلام يخيم على العاصمة الكندية أوتاوا

انقطعت الكهرباء عن حوالي 200 ألف شخص بالعاصمة الكندية أوتاوا، بعدما ضربها إعصار مرتين، وأسفر عن إصابة أشخاص وتدمير عد من المنازل وأقتلاع أسقف أخرى.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، عن جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا، إن استعادة الكهرباء بشكل كامل قد يستغرق عدة أيام.



ووصف الوضع الحالي في العاصمة الكندية بأنه يبدو كمشهد من فيلم سينيمائي أو موقع حرب.



وأشارت القناة إلى أن العصار وصل مساء الجمعة، إلى بلدة دونروبين ثم جاتينو بتشكال أوتاوا.



وتسببت الرياح في تدمير جزءا من محطات الطهرباء الفرعية والرئيسية في العاصمة.