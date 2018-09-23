من الكيمي كيمي كا لـ أغلى من الياقوت.. حكاية نجوم الفن مع الغناء.. أحمد مكي الأحدث.. وعادل إمام وأحمد زكي وهنيدي وحلمي الأبرز

إسماعيل ياسين ينجح بـ مونولوجاته

أغاني الكيف لـ محمود عبد العزيز تحقق نجاحا كبيرا

أحمد مكي

عادل إمام

محمد هنيدي

أحمد حلمي

أحمد زكي

محمود عبد العزيز

إسماعيل ياسين

محمد رمضان

على مدار التاريخ الفني، يتجه عدد من نجوم التمثيل إلى الغناء المباشر بطرح أغانٍ فعلية، أو عن طريق غير مباشر بطرح أغانٍ لـ المونولوج، فتترك أعمالهم أثرًا في ذاكرة الجمهور.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز نجوم التمثيل الذين قدموا أغاني وحققوا نجاحا كبيرا بها.يجيد الفنان أحمد مكي أغاني الراب باقتدار، ويقدمها ليس كفنان شامل يجيد التمثيل والغناء معًا، ولكن يقدمها كأنه مطرب لهذا النوع من الأغاني، فبعد أغانيه في الأعمال الفنية التي شارك فيها كممثل، عاد «مكي» للنجاح في عالم الغناء مرة أخرى بعد غياب، بدأها من العام الحالي.ويعد كليب "وقفة ناصية زمان" بداية عودته بقوة لـ أحمد مكي في الغناء، فمنذ طرح الكليب قبل 9 أشهر وبات يحصد ملايين المشاهدات على "يوتيوب"، حتى تخطى 25 مليون مشاهدة إلى الآن، وحصد مؤخرًا نجاحا كبيرا بكليب «أغلى من الياقوت».تعد أغنية «الزعيم» للفنان عادل إمام هي أشهر أغانيه، والتي أعطته اللقب بعدما غناها في مسرحيته التي تحمل نفس الاسم، وقدم عدد آخر من الأغاني الشهيرة، لعل أبرزها «مرجان أحمد مرجان»، و«انت يا زينهم يا سلحدار»، وغيرها من الأغاني.قدم الفنان محمد هنيدي عددا كبيرا من الأغاني التي لا تنسى في أعماله الفنية، بداية من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» وأغنية «كاجولوه»، و"يا أياه" من فيلم «همام في أمستردام»، وأغاني فيلم «عندليب الدقي»، (مين حبيب بابا - فوزي)، وأغنية فيلم «أمير البحار» التي قدمها لمحاكاة أغنية النجمة العالمية سيلين ديون فيل فيلم "تيتانيك"، ولكن بشكل كوميدي، وغيرها من الأغاني التي تركت أثرًا في أذهان الجمهور.وللفنان أحمد حلمي عدد كبير من الأغاني الشهيرة، لعل أبرزها «زكي شان، قول ألو، ظرف طارق، كفة والبنات في كفة»، وغيرها من الأغاني.كما قدم الفنان أحمد زكي عدة أغانٍ مميزة في أعماله الفنية، لعل أبرزها «استاكوزا» التي لا تُنسى، فيما قدم أغاني أخرى شهيرة، من بينها: «كابوريا، إحنا الأربعة»، وغيرها.وعلى الرغم من تقديمه لها في شكل المونولوج الكوميدي، إلا أن أغاني الساحر محمود عبد العزيز في فيلم «الكيف» انتشرت بشكل كبير مع عرض الفيلم، ومنها: "الكيمي كيمي كا، تعالى تاني، يا حلو بانت لبتك"، وغيرها من أغاني الساحر.كما قدم نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين عددا من أغاني المونولوج في أعماله الفنية، من أبرزها: "ما تستعجبش، عيني علينا يا أهل الفن، عاوز أروح"، وغيرها من أغانيه الشهيرة.وعلى الرغم من إثارته الجدل بأغانيه، إلا أن أغاني الفنان محمد رمضان حققت انتشارا كبيرا بمجرد طرحها، فقدم رمضان مؤخرًا أغنيتي "نمبر وان، الملك" وحققا ملايين المشاهدات.