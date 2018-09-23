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أخبار البلد

سفيرة بلجيكا بالقاهرة: نتمنى للطلاب المصريين عاما مثمرا

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:53 ص
سفيرة بلجيكا بالقاهرة
سفيرة بلجيكا بالقاهرة
محمود نوفل
عبرت السفيرة سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، عن تمنياتها للطلاب المصريين في ثاني أيام العام الدراسة عاما مثمرا، حيث قالت: "يعود الطلاب إلى المدرسة اليوم في مصر أتمنى لكم جميعا عاما مثمرا، حيث سيتم إعطاء التعلم الذي تلقوه باحترام وتفان".

وشددت سفيرة بلجيكا بالقاهرة في تغريدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على ضرورة تقبل النقد ومشاركات الآخرين في العملية التعليمية، وذلك لإنجاح العملية التعليمية، حيث قالت: "كلنا نتعلم أنه لا يوجد نجاح من دون مشاركة والنقاد والإخفاقات جزء من العملية!".

وبدأ اليوم، السبت، العام الدراسي الجديد 2018/2019 رسميا في 12 محافظة والمدارس التابعة للكنيسة المصرية، حيث بدأت الدراسة في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وشمال سيناء، فيما ينتظم نحو 22 مليون تلميذ وتلميذة، الأحد، بمدارس القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء، وذلك في ما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية.

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