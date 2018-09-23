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محافظات

رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة ناصر بأسيوط.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الأحد، مشروع الهضبة الغربية "مدينة ناصر"، يرافقه لفيف من الوزراء يضم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع رئيس الوزراء لشرح المهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، لافتا إلى أنه من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء طريق محور هضبة أسيوط بطول 22.6 كيلو متر، ويتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وشركة المقاولون العرب، حيث يعد طريق الأمل لمدينة أسيوط ويربطها بالهضبة الغربية على ارتفاع يصل إلى 180 مترا ليربط بين الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - القاهرة والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط - الكريمات"، و"أسيوط- سوهاج - البحر الأحمر".

وقال "النشار" إن الطريق يمر على الهضبة الغربية بطول 15 كيلومترا، ويبدأ في النزول بمسافة 2 كيلومتر يمر على كوبر علوي بجوار مخر سيل درنكه بطول 1.8 كيلو متر ويمر بمنطقة أراضي زراعية بطول 4 كيلو مترات، حتى يربط مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط ثم كوبري الوسطى على النيل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول12 كيلومترا، وجار العمل بالمرحلة الثانية من طريق الهضبة بطول 10.6 كيلومتر، والكوبرى العلوى وهو الذي يربط غرب أسيوط بالمحافظة، وتبلغ تكلفة المشروع 932 مليون جنيه، وتشمل أعمال صناعية "مخرات سيول وكبارى" ونزع ملكية أراضٍ زراعية تقدر قيمة التعويضات بحوالي 50 مليون جنيه، كما تجرى أعمال نسف الصخور بارتفاعات تصل إلى 60 مترا لإزالة نحو مليون متر مكعب عن مسار الطريق.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن رئيس الوزراء يبدأ جولته بتفقد مشروع الهضبة الغربية "مدينة ناصر" تخليدًا لذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ابن محافظة أسيوط، المزمع إنشاؤها على مساحة 6006 فدادين، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية وسياحية وحل مشاكل الإسكان بمدينة أسيوط، فضلا عن إقامة مناطق صناعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للصعيد.

وأكد محافظ أسيوط أن تخطيط مدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية جاء ليتواكب مع متطلبات العصر، من حيث إقامة المدن الذكية الجديدة التي تلبي احتياجات المواطن، حيث يتضمن إنشاء مدينة رياضية وطبية وجامعة تكنولوجية حديثة ومنطقة خدمات لوجيستية إقليمية لقربها من مطار أسيوط الدولي ومنطقة للخدمات التجارية ومناطق لتجارة الجملة ومولات متخصصة وأخري للصناعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للمواصفات والمخططات الموضوعة؛ فضلا عن توفير الخدمات الإدارية والتجارية والاجتماعية والتعليمية والحكومية والصحية والدينية والترفيهية بالمدينة الجديدة.
رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة ناصر بأسيوط.. صور
رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة ناصر بأسيوط.. صور
رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة ناصر بأسيوط.. صور
رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة ناصر بأسيوط.. صور
رئيس الوزراء يتفقد مشروع مدينة ناصر بأسيوط.. صور

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