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تعليم

مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
استقبلت مدارس محافظة الشرقية اليوم طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وحرص أولياء الأمور، خاصة من السيدات على اصطحاب أبنائهم إلى المدرسة.

من جانبه فقد أكد هلال زايد، المستشار الإعلامي لإدارة بلبيس التعليمية، أن محمد علي متولي، مدير عام الإدارة، الحرص علي حضور طابور الصباح بعدد من مدارس الإدارة التي يوجد بها أبناء للشهداء من الجيش والشرطة لتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد ورافقه عارف عبدالمجيد رئيس المدينة والدكتور أحمد شاهين رئيس مجلس أمناء الإدارة.

وأشار "زايد" إلي أن مدير عام الإدارة شدد علي ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية حرصًا علي مصلحة الطلاب .
مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور
مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور
مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور
مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور
مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور

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