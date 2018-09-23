مدارس الشرقية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور

استقبلت مدارس محافظة الشرقية اليوم طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وحرص أولياء الأمور، خاصة من السيدات على اصطحاب أبنائهم إلى المدرسة.





من جانبه فقد أكد هلال زايد، المستشار الإعلامي لإدارة بلبيس التعليمية، أن محمد علي متولي، مدير عام الإدارة، الحرص علي حضور طابور الصباح بعدد من مدارس الإدارة التي يوجد بها أبناء للشهداء من الجيش والشرطة لتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد ورافقه عارف عبدالمجيد رئيس المدينة والدكتور أحمد شاهين رئيس مجلس أمناء الإدارة.



