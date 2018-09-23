رئيس الوزراء يتفقد الهضبة الغربية بأسيوط

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مدينة ناصر تشمل الحى الأول والثانى بمسطح نحو 1600 فدان، ويتضمن 27 ألف وحدة سكنية بين إسكان اجتماعى و6680 وحدة إسكان متوسط و7160 وحدة، كما تم تخصيص 685 قطعة أرض سكنية متميزة لإقامة (فيلات، عمارات) من خلال قرعة علنية تم إجراؤها فى يوليو الماضي.







كما تم تخصيص ما يقرب من 10 آلاف متر مربع لإنشاء أكبر كاتدرائية فى الصعيد للأقباط الأرثوذكس أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة، كما تم تخصيص مساحة 185 فدانا لإنشاء جامعة تكنولوجية حديثة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فور وصوله إلى مطار أسيوط، مشروع الهضبة الغربية.يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنمية بمحافظات الصعيد، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك المحافظات وضخ مزيد من الاستثمارات بها للمساهمة في النهوض بتلك المحافظات.ويوفر مشروع الهضبة، حلولا عاجلة لمشكلات الإسكان فى مدينة أسيوط، فضلًا عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، فتخطيط مدينة ناصر التى ستقام على الهضبة جاء ليتواكب مع متطلبات العصر، كما بها تجمع عمرانى جديد يحتوى على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي على مساحة 6006 فدادين.