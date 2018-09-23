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منوعات

توقيف متسابق في برنامج أمريكا جوت تالنت بتهمة العنف المنزلي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
بعد يوم واحد من ظهور الموهبة "مايكل كيترير" واحتلاله المركز الخامس في ختام منافسة الغناء في البرنامج الترفيهي الشهير "أمريكا جوت تالنت"، تم إحتجازه بتهمة العنف المنزلي.

وتم إلقاء القبض علي مايكل كيترير بعد يوم واحد من فوزه في برامج المواهب الأمريكي الشهير، حيث تم اعتقاله في لوس أنجلوس بتهمة العنف المنزلي.

ووفقا لموقع "تى.أم.زى" الفني تم إلقاء القبض على "كيترير"، بعد استدعاء رجال الشرطة خلال مشاحنات مع زوجته بفندق بهوليوود .. وعند وصول قوات الشرطة لاحظت آثار اعتداء على وجه زوجة المتسابق.

كان "كيتيرر" قد أدى أغنية "الشجاعة إلى الحب"، وهى أغنية كتبها له النجم "جارث بروكس".. ومن المقرر أن يشارك فى حفل غنائى يقام فى أستاد "نوتردام" فى 20 أكتوبر القادم وقد تم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 50.000 دولار.

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