محافظ القاهرة يوزع شنط خليك زي آدم على طلبة الزاوية الحمراء.. صور

وزع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددا من الشنط الخاصة "بحملة خليك زي آدم" للتوعية بالنظافة على عدد من الطلاب بمدرستى النصر والسلام بحي الزاوية الحمراء.



وأكد عبد العال خلال افتتاحه للمدرستين أن الشنط بها أدوات مدرسية عليها لوجو الحملة ومعلومات للتعريف بها، لتوعية الطلاب بالمبادرة وأهمية النظافة.



وأكد محافظ القاهرة سعادته بمبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لتوزيع 250 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب غير القادرين.



ووجه عبد العال، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق باستمرار الحملات المكثفة على مدار اليوم لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع لتحسين الحركة المرورية نظرًا للكثافة المرتفعة اليوم الناتجة عن حركة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة على مستوى القاهرة في أول يوم دراسي.



كما أكد على شرطة المرافق بعدم السماح قطعيًا بتواجد أي إشغالات أو باعة جائلين بمحيط المدارس.



وطالب المحافظ أيضا بمراجعة جميع مدارس العاصمة، والتأكد من توافر الاشتراطات الأمنية ووسائل الحماية المدنية بها، والاهتمام بأعمال النظافة والإنارة حولها.