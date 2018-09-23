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أخبار العالم

القبض على أمريكي هدد بإطلاق النار على ترامب بعد مطاردة 3 أشهر

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:20 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
أفاد مسئولون بأن السلطات الأمريكية تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر.

وأضافت السلطات أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات، فضلا عن كندا.

وقالت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان أمس، السبت، إن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وكانت أخبار كريستي تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي في منشور على "فيس بوك" انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي، ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

وكريستي متهم بأنه كتب على "فيس بوك": "استمر في ذلك يا مورجانيلي، أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترامب".

واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسئولي إنفاذ القانون.

وتعتقد السلطات أنه غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك بشمال البلاد ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في أوهايو.

وخلال رحلته الطويلة سرق كريستي أربعة أسلحة وعددا كبيرا من السيارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من كريستي ووالده.

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