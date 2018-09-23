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محافظات

أمن القليوبية يكرم أبناء الشهداء في أول يوم دراسي.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
حرصت مديرية أمن القليوبية على تكريم أبناء الشهداء في كل مدرسة بمدارس المحافظة خلال طابور الصباح في أول أيام الدراسة بتقليد إنساني يستهدف إعلاء قيمة الانتماء. 

وقامت مديرية امن القليوبية بتكليف ضابط من كل مركز وقسم شرطة لتولي تكريم ابناء الشهداء على مستوى مدارس المحافظة فى الطابور وداخل الفصول وذلك تكريما لهم وما قدمه ابائهم .

وكان محافظ القليوبية قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عددا من مدارس مدينة بنها خلال اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد كما شهد طابور المحافظ الصباح بالمدرسة الثانوية بنات ومدرسة ابن خلدون الابتدائية ومدرسة 25 يناير وتفقد الفصول الدراسية.
أمن القليوبية يكرم أبناء الشهداء في أول يوم دراسي.. فيديو
أمن القليوبية يكرم أبناء الشهداء في أول يوم دراسي.. فيديو
أمن القليوبية يكرم أبناء الشهداء في أول يوم دراسي.. فيديو

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