أمن القليوبية يكرم أبناء الشهداء في أول يوم دراسي.. فيديو

حرصت مديرية أمن القليوبية على تكريم أبناء الشهداء في كل مدرسة بمدارس المحافظة خلال طابور الصباح في أول أيام الدراسة بتقليد إنساني يستهدف إعلاء قيمة الانتماء.





وقامت مديرية امن القليوبية بتكليف ضابط من كل مركز وقسم شرطة لتولي تكريم ابناء الشهداء على مستوى مدارس المحافظة فى الطابور وداخل الفصول وذلك تكريما لهم وما قدمه ابائهم .



