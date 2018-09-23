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محافظات

الزراعة تبدأ مقاومة النمل الأبيض بقرى الوادى الجديد

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تم رصد انتشار النمل الأبيض في 2200 منزل على مستوى المحافظة، حيث تواصل فرق المكافحة التابعة للإدارات الزراعية المختلفة أعمال الفحص والمقاومة اليوم الأحد فى منازل بقرية عبدالسلام عارف بقرى شرق بولاق.

وقال إنه تم توفير نحو 200 لتر إضافي من المبيدات اللازمة لمقاومة النمل الأبيض، حيث تتكلف الوحدة الواحدة مبلغ 3 آلاف جنيه يتحمل المتضرر منها 1200 جنيه وتتكفل المديرية ببقية التكلفة وتوفير المتخصصين لضمان فاعلية المقاومة، حيث تنتشر مستعمرات النمل الأبيض فى الأراضى الرملية والأراضى التى بها رطوبة وتتسبب فى تآكل المحتويات المنزلية والأسقف المصنوعة من الجريد وتؤثر أيضا على الأسقف المسلحة بنسبة أقل ضرر.

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