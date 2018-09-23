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كونستركشن: صفقة سيمنز مع مصر الأكبر على الإطلاق

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:01 م
على صالح
فازت شركة سيمنز بتوقيع عقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) لتشغيل وصيانة أكبر محطات توليد الطاقة في الشرق الأوسط، لمدة ثماني سنوات، ويغطي العقد ثلاث محطات لتوليد الطاقة، وصفها تقرير منشور اليوم الأحد على موقع «ميدل إيست كونستركشن نيوز» بأنها تعتبر الاتفاقية الأكبر على الإطلاق بالنسبة لخدمات توليد الطاقة من Siemens في مجال الطاقة المولدة.

وفقا لشروط الاتفاقية، ستقدم شركة سيمنز خدمات التشغيل والصيانة لمصانع بني سويف، ونيو كابيتالا والبرلس، العقد تنفيذ حلول الخدمة الرقمية لشركة سيمنز بالمحطات المصرية الجديدة، وفقا لتقرير نشره، اليوم الأحد، موقع "ميدل ايست كونستركشن" نيوز.

وألقى التقرير الضوء على ما قاله المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر EHC، ويتوافق الاتفاق الجديد مع أهداف إنتاج الطاقة لدينا لضمان النمو المستدام والاعتمادية القصوى والكفاءة لمرافق توليد الدورة المشتركة الجديدة والجديدة.

وأضاف: من الناحية الاستراتيجية، من المنطقي بالنسبة لنا أن نلجأ إلى مزود خدمة واحد موثوق به وذو مصداقية للمساعدة في تشغيل وإدارة أصول الطاقة على نطاق واسع لدينا.

ويشير التقرير إلى أن كل محطة من محطات توليد الطاقة البالغ قدرتها 4،800 ميجاوات هي أكبر محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز على الإطلاق. وتوفر هذه المحطات، إجمالًا، نحو 40٪ من الطاقة الكهربائية في مصر، وتزود نحو 40 مليون مصري بالكهرباء.

ووفقا لبيان، يغطي العقد مع سيمنز جميع معدات المصنع بما في ذلك 24 توربينات الغاز، واثني عشر توربينا بخارية، و 36 مولدا كهربائيا، و 24 مولدا للبخار لاسترداد الحرارة، وثلاثة أنظمة كهربائية معزولة بغاز 500 كيلو فولت.

وأكد جيانلويجي دي جيوفاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس لخدمات توليد الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لما نقله عنه تقرير "ميدل ايست كونستركشن" نيوز، قائلا إن «الاتفاقية الجديدة تؤكد من جديد تركيزنا على العمل مع مصر لتطوير المزيج الصحيح من الحلول لدعم الاحتياجات الديناميكية للبلاد».

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تؤكد فوائد التكلفة التي يمكن للتقنيات الرقمية أن تجلبها إلى صناعة الطاقة.

وتابع، إننا بصفتنا أحد شركاء التنمية الرئيسيين في الدولة، فإننا ملتزمون بالمساهمة في النمو المستدام، وتنويع وكفاءة صناعة الطاقة المصرية.

وأعلنت شركة Siemens أنها ستنفذ أيضًا مجموعة خدماتها لتحسين مستوى رؤية الأصول وموثوقيتها وتوفير محطات توليد الطاقة الثلاث.

كما سيتم جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وسيتم استخدامها أيضًا لتحقيق التوازن بين تكاليف الصيانة وتحسين فترات الفحص وتوفير معلومات قيمة حول المخاطر التشغيلية.

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