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رياضة

تقارير فرنسية: باريس سان جيرمان يجدد سعيه لضم راكيتيتش

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:17 م
تقارير فرنسية: باريس
تقارير فرنسية: باريس سان جيرمان يجدد سعيه لضم راكيتيتش
أش أ
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان (بي.إس.جي) بطل فرنسا، يسعى إلى تدعيم وسط ميدانه، بعد أن فشل في إبرام عدة صفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع (Le10Sport) الفرنسي، فإن (بي إس جي)، لم يستسلم في صفقة ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة.

وحاول نادي العاصمة الفرنسية ضم راكيتيتش في الميركاتو الصيفي، ولكن اللاعب رفض العرض المغري الذي وصل إلى حصوله على ضعف راتبه الحالي مع البلوجرانا.

وأشار التقرير، إلى أن أنتيرو هنريك المدير الرياضي لباريس، يضع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس أمستردام، ضمن الأهداف الرئيسية في الموسم المقبل، رغم اعتراف النجم الشاب برغبته في اللعب بجانب ليونيل ميسي.
وفشلت إدارة النادي الفرنسي حتى الآن في إقناع أدريان رابيو بتجديد عقده، خاصة أن اللاعب ينوي الانتقال لصفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ويضع البي إس جي لاعبين آخرين على رأس القائمة، وهم ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، نجولو كانتي من تشيلسي، وستانيسلاف لوبوتكا من سيلتك.

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