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استشاري نفسي يقدم نصائح لتهيئة الطفل للدخول إلى المدرسة أول مرة.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الدكتورة سالى الشيخ استشاري الطب النفسي، إن دخول الطفل المدرسة لأول مرة أصعب مرحلة في حياته الدراسية، لانه ينتقل إلى مرحلة بعد الحضانة، ويبتعد عن الأم والأب إلى المدرسين.

وأضافت سالي الشيخ خلال استضافتها ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أساليب تهيئة الطفل لدخوله إلى المدرسة أهمها الاستماع إلى مخاوف الطفل قبل أو أثناء الدخول إلى المدرسة وخاصة بالأسبوع الأول من المدرسة.

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أنه يجب تكوين موضوع الهدف من التعلم مع الطفل قبل الدخول إلى المدرسة، لافتة إلى أنه من الخطأ الشائع توتر أولياء الأمور فى أول يوم مدرسة نظرا لانتقال ذلك القلق إلى الطفل، موضحة أنه من أهم الملاحظات هو التواصل بين الآباء والأبناء بعد اليوم الدراسى مباشرًة.

وأضافت أن 90% من أولياء الأمور يركزون على فكرة الدراسة دون التركيز مع أصدقائه أو معلميه أو فكرة التعامل مع الآخرين بشكل عام.

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