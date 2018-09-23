رامى عياش يهنئ الشعب السعودى بالعيد الوطني

حرص رامى عياش على تهنئة، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ88.



وكتب عياش في تغريدة على تويتر: "كل عام و#السعودية بألف خير وينعاد على كل الأحباء بالصحة والبركة #اليوم_الوطني_السعودي_ال88"



يذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفل باليوم الوطنى لتوحيد المملكة، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبد العزيز، الذى يقضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 23 سبتمبر 1932