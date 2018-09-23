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وزير الخارجية السلوفاكي يبدي إعجابه بالحضارة المصرية وعظمة بناء الأهرامات

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:16 م
وزير الخارجية السلوفاكي
وزير الخارجية السلوفاكي يبدي إعجابه بالحضارة المصرية وعظمة
أش أ
زار لوكاس باريزك وزير الدولة للشئون الخارجية السلوفاكي اليوم الأحد منطقة آثار الهرم، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة وبعظمة بناء الأهرامات. 

وقال أشرف محيي مدير عام المنطقة الأثرية، في تصريح له اليوم، إنه رافق الوزير السلوفاكي والوفد المرافق له والسفير السلوفاكي بالقاهرة أثناء جولتهم، والتي تضمنت زيارة هرم خوفو من الداخل والاستماع إلى شرح مفصل حول الهرم وأهميته الأثرية، ثم زيارة منطقة البانوراما وأبو الهول.

وأضاف أن الوزير أبدى إعجابه بعظمة القدماء المصريين وبناء الأهرامات، كما حرص على التقاط الصور التذكارية في جميع أماكن الزيارة.

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