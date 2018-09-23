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اقتصاد

مستثمر: القطاع الصناعي لا يواجه أزمة تمويلية مقارنة بالعقاري

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:14 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آمنة عبد العظيم
قال حسن حسين، مستثمر عقارى، إن القطاع العقاري شريك لقطاع التمويل العقاري ولكنها شراكة غير مفعلة بالكامل نظرا لعدم سماح القوانين بذلك، موضحا أن إجمالي قيمة التمويل العقاري حاليا تبلغ 12 مليار جنيه وهي نسبة قليلة للغاية.

وأوضح خلال ملتقى المطورين العقاريين الذي نظمه الاتحاد الدولي للعقار بمصر «فيابسي»، أن نشاط التأجير التمويلي ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقاري، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لا يواجه مشكلة تمويلية عكس القطاع العقاري.

وأشار حسين، إلى ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يمثل أزمة للمستثمر الأجنبي.

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