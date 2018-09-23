محافظ السويس يؤكد أهمية الالتزام بحضور طابور الصباح في المدارس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في أول أيام الدراسة، أهمية الالتزام بحضور طابور الصباح، وتحية العلم لغرس الولاء والانتماء للوطن متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الإمام الشافعي الابتدائية والسويس الثانوية العسكرية بنين بحي السويس.



رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن.