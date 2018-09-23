ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محافظ السويس يؤكد أهمية الالتزام بحضور طابور الصباح في المدارس

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:15 م
محافظ السويس أفتتاح
محافظ السويس أفتتاح المدارس
حسن غنيمة
أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في أول أيام الدراسة، أهمية الالتزام بحضور طابور الصباح، وتحية العلم لغرس الولاء والانتماء للوطن متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الإمام الشافعي الابتدائية والسويس الثانوية العسكرية بنين بحي السويس.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن.
محافظ السويس يؤكد أهمية الالتزام بحضور طابور الصباح في المدارس

ترشيحاتنا

محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

تعرف على أشهر عيوب وتشوهات الأعضاء التناسلية عند الأطفال

بعد السخرية منها.. مواصفات برج الحوت تكشف سر صمت دينا الشربيني

ابنة رئيس أمريكي سابق: تعرضت للاغتصاب وأدعم ضحية مرشح ترامب

المصرى يبحث عن المجد أمام اتحاد العاصمة بالكونفيدرالية.. اليوم

صحيفة اكسبريس تحتفل بعودة محمد صلاح لتسجيل الأهداف.. صور وفيديو

سعر العملات اليوم الأحد 23 سبتمبر 2018

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على بديع و682 آخرين بقضية أحداث العدوة

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

نقيب المهندسين يطالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي

فيتش: مستويات نمو قياسية لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر

أجمل فساتين off shoulder على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة عين شمس يؤدي تحية العلم من أمام قصر الزعفران.. صور

متسابقات ملكة جمال مصر بالورد الأبيض.. صور

محافظ القاهرة يتفقد المدرسة اليابانية بالتجمع الخامس..صور

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فيديو

بهاء حسين: الجريمة الإلكترونية أبرز الموضوعات بمؤتمر الأمن السيبراني العربي
اليز ليبيك لـ صدى البلد: جئت لمصر من أجل الاطلاع على الثقافة الإسلامية
تعرف على أشهر عيوب وتشوهات الأعضاء التناسلية عند الأطفال
غادة عجمي: الرئيس السيسي حقق إنجازات لم تحقق منذ عهد الخديوي إسماعيل
شاهد.. تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع المحافظات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟