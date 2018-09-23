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أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
أش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، (19) فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم /الأحد/، - أنه جرى اعتقال ستة مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل، واعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، وثلاثة آخرين من عدة أنحاء في محافظة نابلس.

وأشار إلى أن ثلاثة فلسطينيين آخرين اعتقلوا من عدة أنحاء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى اثنين من بلدة برقين في محافظة جنين، واثنين اخرين من القدس

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