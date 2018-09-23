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حوادث

تحرير 19 بلاغ حرائق ومفرقعات وإنقاذ في حملات بشوارع الغربية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:14 م
حرائق- ارشيفية
حرائق- ارشيفية
أحمد على
أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 19 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوي قري ومراكز المحافظة، خلال يوم واحد.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 10 بلاغات حرائق متنوعة، و6 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة"، و1بلاغ إنقاذ نهرى " غريق ".

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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