برلماني يطالب بمحاربة تجار الاستروكس وإدراجه ضمن جدول المخدرات

طالب النائب عمرو وطني، نائب حزب المصريين الأحرار وزارة الصحة، بسرعة إدراج مخدر الاستروكس، ضمن جدول المخدرات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة سبق وأعلنت أنها وافقت علي إدراجه منذ عدة أسابيع ومع ذلك لم يتم تطبيقه، مشيرا إلى أن إجراء إدراج هذا المخدر لا يتطلب كل هذا الوقت.



وأضاف وطني فى بيان له أن هناك مبادرة تحت عنوان: "نعم لتجريم الاستروكس"، تم إطلاقها مطلع الشهر الحالي تهدف إلى ضم هذا المخدر إلى جدول المخدرات الممنوع تداولها نظرا إلى حجم الخطر الذي يشكله الاستروكس علي الشباب.



وأشار إلى أن هناك الآلاف من الشباب الذي لم يتجاوز عمرهم 20 عاما يتعاطون هذا المخدر لذلك علينا سرعة الانتهاء من تجريمه وتدشين مبادرات توعية للشباب تحذر من خطورة تعاطيه.