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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: هدم الاحتلال للخان الأحمر استخفاف بالإجماع الدولي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
أش أ
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته لأهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة هدم منازلهم بأيديهم، وإمهالهم قبل الأول من أكتوبر القادم، واصفة القرار بأنه امتداد لعنجهية الاحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته، ولعقلية عنصرية تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم، ومقدساتهم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان - أنها بهذا القرار ضربت إسرائيل بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لقرار هدم الخان الأحمر، وترحيل مواطنيه بالقوة، واستخفت بالمطالبات الدولية والأممية لسلطات الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وتقديم المسئولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم للمحاكم الدولية المختصة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الخان الأحمر، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع الفوري عن هذا القرار والإجراء العنصري.

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