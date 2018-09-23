أمير الكويت يتسلم رسالة من الرئيس التونسى تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للمبعوث الخاص بالرئيس التونسى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، بقصر السيف بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الكويتى الشيخ علي جراح الصباح.



وتضمنت الرسالة الخطية سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تعزيزها في مختلف المجالات.

