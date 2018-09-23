جامعة الزقازيق تبدأ العام الدراسي بتحية العلم والنشيد الوطني.. صور

استقبلت جامعة الزقازيق برئاسة وحضور الدكتور خالد عبد البارى، اليوم، عامها الدراسي الجديد، بتحية العلم والنشيد الوطني، حيث نظمت حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي تحت شعار "ازاي نبني بكرة"، وذلك أمام مبنى رئاسة الجامعة.



بدأ الاحتفال برفع العلم المصري وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن كما قدم طلاب الجامعة عروضا فنية وانفردت طالبات التربية الرياضية بنات بتقديم عرضا فنيا خاصا في حب مصر.



فيما أكد الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة في كلمته التي تحدث فيها إلى الطلاب قائلا "كل عام وأنتم بخير مع بداية عام جامعي جديد .. عام متوج بالأمل ومملوء بالهمة والعمل.. عاما نجدد به العهد معكم نحو العودة بمصرنا لريادتها ومكانتها وتميزها إقليميا ودوليا".



وأضاف "عبد الباري" أن الجامعة تحرص دائما على التميز كمنظومة عمل متكاملة خلال مسيرتها على مدار 44 عاما، فقد استنفرت جميع طاقاتها البشرية والمادية لتطوير قدراتها على تحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يجعلها مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة علي الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وهو ما يجعلنا مؤهلين للمنافسة في مبادرة مسابقة أفضل جامعة مصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي لتكون مسابقة سنوية تحفز الجامعات لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، بما يخدم قطاع عريض من الشباب الجامعي ويصب في صالح الوطن.



جاء ذالك بحضور الدكتور "عبد الحكيم نور الدين" نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة "مرفت عسكر" نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور "عبد الله عسكر" المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون ومدير عام رعاية الطلاب ومديرو الكليات والمعاهد وحشد خفير من طلبة وطالبات الجامعة.

