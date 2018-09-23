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بهاء حسين: الجريمة الإلكترونية أبرز الموضوعات بمؤتمر الأمن السيبراني العربي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:13 م
الجريمة الالكترونية
الجريمة الالكترونية
توك شو
قال الدكتور بهاء حسين، رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إن مؤتمر الأمن السيبراني العربي يأتي دعمًا للشباب ولرؤاهم المستقبلية، لافتا إلى أن المؤتمر يستقبل مجموعة من الشباب ويقوم بتدريبهم من خلال عدد من ورش العمل التي سوف تعقد بالتوازي مع الجلسات العلمية.

وأضاف "حسين"، في كلمته بالمؤتمر المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أنه تم دعوة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها الخاصة بالأمن المعلوماتي على الحضور، حتى يتم خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وأشار "حسين" إلى أنه خلال جلسات المؤتمر سوف يتم إستعراض عدد من المحاور المهمة، على رأسها؛ الاقتصاد الوطني والجريمة الإلكترونية.

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بهاء حسين: الجريمة الإلكترونية أبرز الموضوعات بمؤتمر الأمن السيبراني العربي
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