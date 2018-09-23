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اقتصاد

سعر الأسمنت اليوم الأحد 23 سبتمبر 2018

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
علياء فوزى
تباينت أسعار الأسمنت ،اليوم الأحد،23 سبتمبر 2018، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 890 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 863 جنيها للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 850 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت "قنا" 840 جنيها للطن، والسويدي" بـ 888 جنيها للطن، وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة" 778 جنيها.

وبالنسبة أسعار الأسمنت الأبيض،سجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض "سوبر سيناء" 1750 جنيهًا للطن، و"سوبر رويال المنيا" 1750 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 1825 جنيها للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" 1750 جنيهًا للطن.

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