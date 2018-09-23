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رياضة

الكفراوي: لائحة الأهلي تراعي حقوق أعضاء النادي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن لائحة النظام الأساسي للنادي تراعي حقوق الأعضاء، خاصة المطلقات والأرامل، وتصحح الكثير من المشاكل المتراكمة، وبما يحفظ حقوق الأعضاء، ويكفل حقوق وكرامة صاحب العضوية، وقال الكفراوي، إن اللائحة الجديدة راعت الكثير من الأبعاد الإنسانية، وبما يتوافق مع اللائحة، وذلك فيما يتعلق بشئون العضوية، خصوصًا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأب والأم.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي، أنه يرحب بأي استفسارات أو توضيحات من جانب أعضاء الجمعية العمومية لإزالة أي لبس، مشيرًا إلى أن مكتسبات العضوية في لائحة النظام الأساسي الجديدة كثيرة للغاية، وتعظّم من دور أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار الكفراوي، إلى أن لائحة النظام الأساسي للنادي تُراعي المساواة بين الرجل والمرأة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وكل ما يتعلق بشئون العضوية، وإحالة الأمور المالية للائحة ليست التفافًا على حقوق أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا أن اعتماد اللائحة المالية من صميم عملهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

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