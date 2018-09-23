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فن

ياسمين علي لــ صدى البلد: لا أشجع فكرة تقديم ألبوم غنائي .. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
شروق ابراهيم - عدسة أحمد بيسو
كشفت المطربة ياسمين علي أن أغنية يا بتاع الورد التي طرحتها منذ أسابيع موجهة للفتيات الصغار وأن ردود الأفعال، التي تلقتها حول الأغنية كانت إيجابية للغاية ووصفت بالمبهجة.

وقالت ياسمين خلال ندوة بصدى البلد: "لا أشجع فكرة تقديم ألبوم في ظل التطور العصري، الذي تشهده الموسيقى حيث أصبح الآن من الصعب أن تستمع لمطرب واحد بسبب التنوع لهذا السبب أفضل طرح أغنيات سينجل".

وأضافت: "عرض علي أكثر من مرة تقديم ألبوم أو ميني ألبوم ولكنني أفضل أن أقوم بتسجيل أغنية كل شهرين وتصويرها على طريقة الفيديو كليب".

وأشارت ياسمين إلى أنها تقتدي بنجمات الزمن الجميل مثل وردة وفايزة أحمد اللاتي كن يطرحن اغنية كل فترة ويستمتعن بنجاحها، مشيرة الى أنها تسعى أن تسير على نفس النهج.

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ياسمين علي لــ صدى البلد: لا أشجع فكرة تقديم ألبوم غنائي .. فيديو
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