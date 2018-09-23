ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جاد فى استقبال سيف عيسي: برونزية تايوان خطوة نحو ميدالية طوكيو الأولمبية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
محمد سمير
وصل فجر اليوم الأحد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بعد خوضه بطولة الجائزة الكبرى بتايوان G4 الذى حصل فيها على الميدالية البرونزية.

وتعد هذه البرونزية هى الميدالية الثالثة للاعب و لمصر فى تاريخ بطولات الجائزة الكبري حيث سبق حصوله على الفضية عامي 2016 و 2017.

وكان فى استقبال اللاعب محمد حمدى جاد مدير التسويق بالاتحاد الأفريقى للتايكوندو الذى أكد أن الهدف الأساسي الآن هو التركيز على الحفاظ على نفس المركز والمستوى حتى يتمكن سيف من التأهل لأولمبياد طوكيو من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين فى الترتيب الأوليمبي وبعد ذلك يأتى التجهيز والتركيز على المنافسة فى أوليمبياد طوكيو.

وأضاف جاد أن المشوار لازال طويلا وبعيدا ويجب بذل مجهود كبير من أجل ذلك وأن الرعاية المتوفرة لسيف عيسي تساعده بشكل كبير،  مشيرا إلى أن اللاعب على أعتاب الانتقال إلى إسبانيا من أجل الإقامة والتدريب فى أفضل مركز تدريب فى العالم والذى يضم 4 لاعبين أولمبيين وأبطال عالم فى نفس ميزانه.

واختتم أنه يتمنى تحقيق لمصر ميدالية فى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال البطل سيف عيسى لكى يثبت للجميع نجاح التجربة وأيضا توفير دعم من خلال الشركات الخاصة للألعاب الفردية.

ترشيحاتنا

إطلالة جديدة لدرة عبر إنستجرام

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

صحيفة اكسبريس تحتفل بعودة محمد صلاح لتسجيل الأهداف.. صور وفيديو

لحظة اشتعال حافلة لاعبي نادي وفاق سطيف الجزائري.. فيديو

دا احنا دافنينه سوا.. وراء كل مثل حكاية

ابنة رئيس أمريكي سابق: تعرضت للاغتصاب وأدعم ضحية مرشح ترامب

رئيس ريال مدريد يوجه الشكر لرونالدو ويكشف عن خليفته بالملاعب

وفاة الحالة الرابعة في كارثة الغسيل الكلوي بالشرقية

إسرائيل ضللتنا.. روسيا تكشف معلومات خطيرة عن سقوط طائرتها في سوريا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

مصاريف المدارس الحكومية 2018

إيهاب جلال يعلن قائمة الأهلي الليبي لمواجهة الوداد المغربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

وزير التعليم العالى يلعب كرة القدم مع التلاميذ في أسيوط.. صور

جنازة عادل هيكل.. تشييع الجثمان من مسجد الفاروق بحضور نجوم الرياضة.. فيديووصور

فيديو

محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف مستوى النظافة.. فيديو
شكري: العديد من قادة الدول حريصون على لقاء الرئيس السيسي بأمريكا.. فيديو
يمن الحماقي: إفريقيا تعاني أزمة عدم التصنيع.. فيديو
التعليم: الوزارة تخطط لإنشاء 100 مدرسة يابانية
أحمد خيري: تسلمنا الدفعة الأولى من التابلت.. وتوصيل شبكات الإنترنت بالمدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟