جاد فى استقبال سيف عيسي: برونزية تايوان خطوة نحو ميدالية طوكيو الأولمبية

وصل فجر اليوم الأحد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بعد خوضه بطولة الجائزة الكبرى بتايوان G4 الذى حصل فيها على الميدالية البرونزية.



وتعد هذه البرونزية هى الميدالية الثالثة للاعب و لمصر فى تاريخ بطولات الجائزة الكبري حيث سبق حصوله على الفضية عامي 2016 و 2017.



وكان فى استقبال اللاعب محمد حمدى جاد مدير التسويق بالاتحاد الأفريقى للتايكوندو الذى أكد أن الهدف الأساسي الآن هو التركيز على الحفاظ على نفس المركز والمستوى حتى يتمكن سيف من التأهل لأولمبياد طوكيو من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين فى الترتيب الأوليمبي وبعد ذلك يأتى التجهيز والتركيز على المنافسة فى أوليمبياد طوكيو.



وأضاف جاد أن المشوار لازال طويلا وبعيدا ويجب بذل مجهود كبير من أجل ذلك وأن الرعاية المتوفرة لسيف عيسي تساعده بشكل كبير، مشيرا إلى أن اللاعب على أعتاب الانتقال إلى إسبانيا من أجل الإقامة والتدريب فى أفضل مركز تدريب فى العالم والذى يضم 4 لاعبين أولمبيين وأبطال عالم فى نفس ميزانه.



واختتم أنه يتمنى تحقيق لمصر ميدالية فى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال البطل سيف عيسى لكى يثبت للجميع نجاح التجربة وأيضا توفير دعم من خلال الشركات الخاصة للألعاب الفردية.