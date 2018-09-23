اليوم .. بداية فصل الخريف وعدد أيامه ٩٤ يوما

يعد فصل الخريف من أكثر فصول العام الأربعة المحببة لدى المصريين، لما يتميز به من اعتدال في درجة الحرارة، وذلك بعد أن أذنت لحظة الاعتدال الخريفي التي حانت في تمام الساعة الثالثة والدقيقة ٥٤ بعد منتصف ليلة أمس السبت، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ببدء الخريف الذي جاء بعد صيف شديد الحرارة استمر نظريا على مدى ٩٢ يوما و١٩ ساعة.



وأشرقت الشمس اليوم (يوم الاعتدال الخريفي) من نقطة الشرق تماما، وستغرب مساء في نقطة الغرب تماما، وفي وقت الظهيرة بلغت أشعة الشمس أقصى ارتفاع لها في السماء.



وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الاعتدال الخريفي حدث الليلة الماضية في مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالي للكرة الأرضية، وأن فصل الخريف طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد سيسجل هذا العام أطول فصول بفارق يوم تقريبا عن فصل الصيف ثاني الفصول طولا، حيث سيستمر ٩٣ يوما و١٦ ساعة و٤٧ دقيقة، إلى أن يحين وقت حدوث الانقلاب الشتوى حول يوم 21 ديسمبر القادم.



أوضح الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد أن مواعيد فصول السنة الأربعة فلكيا هي منتصفات لهذه الفصول وذروتها وليست بداياتها.. مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم غد الاثنين، سيبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا حتى دخول الشتاء ووصولا إلى ذروته فى يوم السبت الموافق ٢٢ ديسمبر القادم بعد منتصف الليل بـ ٢٣ دقيقة.



وعزا تادرس ذلك إلى استمرار حركة الشمس الظاهرية في الاتجاة نحو الجنوب، وسيأخذ ميل أشعتها العمودي على سطح الأرض في النقصان ، فيطول الليل ويقصر النهار في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الأرض، حتى يصل ميل الشمس ٢٧ درجة و٢٧ دقيقة، فيحل الشتاء من جديد وتتعامد أشعة الشمس في هذا النصف على مدار الجدي، وبذلك تكون دورة الأرض حول الشمس قد اكتملت في ٣٦٥ يوما وربع تقريبا.