هيئة قناة السويس تنجح في تركيب كوبري سرابيوم العائم الغربي.. صور

انتهت ترسانة بورسعيد البحرية بهيئة قناة السويس من تدشين الجزء الغربي من كوبري سرابيوم العائم بطول 255 مترا، وعرض 15 مترا وعمق 2,25 متر، بالكيلو 90 بترقيم القناة.



وبدأت هيئة قناة السويس تركيب كوبري سرابيوم غرب الكم ٩١ ترقيم القناة، طول الكوبري ٢٥٧ م بعرض ١٥ م و عمق ٢,٢٥ م، بتصميم وإشراف ترسانة بورسعيد البحرية، التي قامت بالإشراف على التنفيذ والتجارب، وتنفيذ “بنتونين” كاملين من بنتونات الكوبرى، ومتابعة باقى أعمال تنفيذ البنتونات بالشركات التابعة للهيئة.



وأكدت مصادر بحرية مطلعة بهيئة قناة السويس، أن الكوبري تصميم وإشراف ترسانة بورسعيد البحرية، وهو الرابع في سلسلة الكباري العائمة التي تربط منطقة القناة والدلتا بشبه جزيرة سيناء، مشيرة إلي نهو أعمال صب المرسي الشرقي لكوبري سرابيوم بالقناة الحالية.



ويربط الكوبري الجديد بين محافظة الإسماعيلية والجزيرة الوسطى بين قناتي السويس الجديدة والقديمة، وسيتم فى الفترة المقبلة تركيب الكوبرى الثانى “سرابيوم شرق” ليصل بين الجزيرة الفاصلة بين القناتين بسيناء.



يأتي ذلك ضمن سلسلة من الكباري العائمة التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين، وهى: "النصر ببورسعيد، الشهيد أبنوب، الشهيد احمد منسي الغربي والشرقي".