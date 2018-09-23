رئيس الوزراء لطلاب ثانوي أسيوط: كلكم منتظرين التابلت.. اللي هيغيب هنسحبه منه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة ومحافظ أسيوط، المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط الجديدة.





كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى المعمل والمكتبة، وأجرى حواراً مع طلاب الصف الأول الثانوى، سألهم فيه عن فهمهم لنظام التعليم الجديد، ثم قال ضاحكا: طبعا كلكم منتظرين التابلت؟، عموما اللى هيغيب هنسحب منه التابلت".



