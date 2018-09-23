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محافظات

وكيل تعليم جنوب سيناء يحذر من الاعتماد على الدروس الخصوصية.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
ايمن محمد
حذر محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء طلاب الثانوية العامة من الاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية فى النظام الجديد والذى بدأت وزارة التربية والتعليم فى تطبيقه، مشيرا إلى أن النظام الجديد يعتمد على مجهود الطالب ومدى فهمه ولكن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية تعتمد على التلقين والحفظ.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء نادر عشماوي السكرتير العام الفصول الدراسية بمدرسة الزهور الثانوية فى اليوم الأول لبدء الدراسة بجنوب سيناء يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم.

أكد عقل أن النظام الجديد يعتمد على ما يطلق عليه تربويا المعلم الصغير أو الفصل المقلوب حيث يقوم الطلاب بالتحضير للدرس والاطلاع والبحث عن المعلومة من خلال الكتاب المدرسي وبنك المعرفة.

وأوضح عقل أن دور المعلم فى النظام الجديد مرشد وميسر وموجة للطلاب.
وكيل تعليم جنوب سيناء يحذر من الاعتماد على الدروس الخصوصية.. صور
وكيل تعليم جنوب سيناء يحذر من الاعتماد على الدروس الخصوصية.. صور
وكيل تعليم جنوب سيناء يحذر من الاعتماد على الدروس الخصوصية.. صور
وكيل تعليم جنوب سيناء يحذر من الاعتماد على الدروس الخصوصية.. صور

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