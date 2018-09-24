محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة لها ثقلها ويحذو حذوها الكثير من الدول، بمعنى أن عديدا من أنماط التصويت في المحافل الدولية تتبع مصر لأنها ترى في هذا التصويت أمانا لها.



وأضاف «حجازي»، خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري، أن كثيرا من الدول قد لا تكون على دراية بكل أبعاد ملفات محددة، ولذا فإنها عندما ترى مصر تتجه نحو أمر معين فإنها تتبعها.



وأوضح أن مصر تعد محور حركة هذه المنطقة، فعندما كانت حربا فالتي تحارب هي مصر، وعندما كانت سلاما فكانت مصر هي التي تحقق هذا السلام، وعندما كانت تنمية اقتصادية وتنموية وبرامج إصلاح وديمقراطية وإعادة بناء مؤسسات كانت هي مصر، وبالتالي فإنه على المستوى الدولي فيمكنها أن تتحدث باسم القضية الفلسطينية، وتتحدث باسم الأوضاع المضطربة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فهي تتحدث من أجل سلام في المنطقة، وإعادة الإعمار في المنطقة.