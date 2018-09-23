شكري: الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على رأس النقاشات مع الجانب الأمريكي.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الملف الخاص بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوف يكون على رأس أولوية النقاشات مع الجانب الأمريكي.



وأكد "شكري" خلال لقائه عبر فضائية "dmc" اليوم الأحد، أن مصر تسعى لإبراز وحدة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، والداعم لمبادرة السلام العربية.



وتابع "شكري" أن مصر مستمرة في العمل على تحفيز الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتطرح رؤيتها وتضع خطتها التي قد تؤدي إلى التوصل لحل وفقًا للمخرجات الشرعية الدولية.

