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رياضة

رئيس الفيفا: استمتعت بمشاهدة كأس العالم لكرة القدم في روسيا

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:20 م
رئيس الفيفا: استمتعت
رئيس الفيفا: استمتعت بمشاهدة كأس العالم لكرة القدم في روسيا
أش أ
أعرب رئيس اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" جاني إنفانتينو، اليوم الأحد، عن استمتاعه بمشاهدة كأس العالم لكرة القدم التي جرت في روسيا هذا العام.

وقال إنفانتينو في مؤتمر للفيفا: "لقد كانت بطولة كأس العالم رائعة، وأظهرنا دولة جديدة - روسيا، التي لم نكن نعرفها، ولم يكن لدينا أي حوادث، ولا مشاكل، لقد استمتعت [في كأس العالم هذه]، بما في ذلك بالمطر في حفل تسليم كأس العالم، لقد استمتعت به، كالطفل الصغير"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقامت بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

واستضاف مبارياتها الدولية 12 ملعبًا منتشرا في 11 مدينة روسية، وكانت فرنسا قد حازت على اللقب بعد تغلبها على كرواتيا بنتيجة 4:2 ليصبح بذلك المنتخب الكرواتي وصيفًا، بينما حل المنتخب البلجيكي في المركز الثالث.

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