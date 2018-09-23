المصريين الأحرار يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحزب الصيني الحاكم.. صور

استقبل الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم، وفدا رفيع المستوي برئاسة ضم وو يوليانغ نائب وزير دائرة التنظيم ومدير عام الإدارة الثانية لشئون الكوادر باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له؛ وحرص وفد الحزب الشيوعي الصيني أن يكون الحزب أولى محطات الزيارة بالقاهرة.



حضر اللقاء قيادات وكوادر حزب المصريين الأحرار بينهم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء المكتب السياسي والقيادات التنظيمية.



وقال الحزب فى بيان إن اللقاء تناول الحديث عن التعاون المشترك بين مصر والصين وتعزيز العلاقات من خلال دعوة للاستثمار الصيني فى مصر وأيضا تبادل الخبرات بإيفاد كوادر شبابية حزبية لتلقي دورات تدريبية من خلال أكاديمية الصين؛ وهو ما حاز ترحيب الوفد الصيني.



وسرد الدكتور "خليل" خطوات مصر والمشروعات القومية وإنعكاسات الإصلاحات الاقتصادية من مشروعات قومية ملموسة؛ والامتيازات اللوجستية واعتبار مصر كمدخل للصين إلي القارة الأفريقية.



ودعا رئيس المصريين الأحرار للاستثمار في المشروعات القومية الكبري بمصر وبناء قاعدة استثمارية واقتصادية وتكنولوجية ضخمة.



وأثنى رئيس الوفد الصيني دور المصريين الأحرار قائلا: "إن حزبكم لعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات من خلال تكثيف وتبادل الزيارات والمشاركة فى الفعاليات وحضر الدكتور خليل عددا منها والتي ساهمت بشكل إيجابى للعلاقات بين البلدين والحزبين وهو أمرًا محل التقدير والشكر".



ووجه وو يوليانغ نائب وزير دائرة التنظيم ومدير عام الإدارة الثانية لشؤون الكوادر باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دعوة للدكتور عصام خليل – رئيس حزب المصريين الأحرار للمشاركة في ملتقي الأحزاب العربية المقرر انعقاده في مدينة هانزوا بالصين نهاية نوفمبر المقبل بعنوان’’ بناء عالم أفضل‘‘ لدعم ودفع مبادرة الحزام والطريق.