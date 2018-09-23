أستاذة بمعهد التخطيط: التعاون مع الصين يتيح لمصر فرصا استثمارية كبرى

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية، بمعهد التخطيط القومي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن التعاون مع الصين خلال تحولها من قوى كبرى لقوى عظمى يتيح لمصر مساحة حركة أكبر على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن مصر طالبت بالانضمام لمنظمة شنغهاي، وتنتظر الموافقة عليها.



وأضافت جمال الدين خلال مشاركتها بندوة "الحزام والطريق" اليوم الأحد، بمعهد التخطيط القومي، أنه إذا ما استمرت مصر في التعاون بحذر مع الصين فإن ذلك سوف يحجم فرص مصر من الانطلاق الصيني، مشيرة إلي أننا يجب أن نوسع من دائرة المصالح المشتركة مع الصين، خصوصا وأن إسرائيل تسعى لتوسيع علاقتها مع الصين لفرض شروطها على سياسات الصين بالمنطقة.



من جانبها، قالت الدكتورة أماني الريس مدير مركز الأساليب التخطيطية، إن الاستثمارات الصينية في مصر تراجعت منذ ٢٠١٢ وحتي ٢٠١٤ وأخذت في الزيادة بعد الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق في ٢٠١٤.

