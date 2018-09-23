ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن.



أسفرت الحملة عن ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة شملت فحص 25 قائد سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بنقطة تحرير كيما بدائرة قسم شرطة أسوان، ونتج عنها ضبط 3 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو.



تم ضبط 10 مركبات توك توك بدون ترخيص، بجانب تحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفورى في 62 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة.