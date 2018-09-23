محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانتهاء أعمال توسعات المرحلة الثانية بمحطة مياة أبو حمص من 34 ألف متر مكعب / يوم إلى 68 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه والمقامة على مساحة 3.5 فدان، حيث تجرى تجارب التشغيل للمرحلة الثانية، وتم تسليم 38 كم / ط خطوط مياه، والتي من ضمنها خط مياه 105 روضة الخيري بطول 14 كم / ط وباقي الشبكات تباعًا.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ للمشروعات الخدمية بأبو حمص ومنها أعمال التوسعات لمحطة مياه أبو حمص، والمقرر الانتهاء من تجارب التشغيل ودخول المحطة الخدمة خلال هذ الشهر لخدمة حوالي 300 ألف نسمة بمركز أبو حمص وأطراف قراها وكفر الدوار والمحمودية للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياة وتحسين ضغط المياة بالمركز.



كما قام المحافظ بتفقد أرض الموقف الجديد بمدينة ابو حمص المقرر إقامته على مساحة 14 الفا و700 م 2 تم شراؤها عن طريق إدارة المواقف لإقامة مجمع مواقف عليها.



واستمع لمقترحاتهم حول إمكانية استبدال الموقع المخصص لمجمع المواقف بعمل وحدات سكنية مع اختيار موقع آخر وتخصيصه لمجمع مواقف أبو حمص، حيث وعدهم بدراسة المقترح لإمكانية تنفيذه.



ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس خلال حسين، رئيس شركة مياه الشرب والمهندس ماهر العد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، واللواء عبد المنعم السبيعى، المدير التنفيذى لمشروع المواقف، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمركز أبو حمص.