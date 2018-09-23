ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانتهاء أعمال توسعات المرحلة الثانية بمحطة مياة أبو حمص من 34 ألف متر مكعب / يوم إلى 68 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه والمقامة على مساحة 3.5 فدان، حيث تجرى تجارب التشغيل للمرحلة الثانية، وتم تسليم 38 كم / ط خطوط مياه، والتي من ضمنها خط مياه 105 روضة الخيري بطول 14 كم / ط وباقي الشبكات تباعًا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ للمشروعات الخدمية بأبو حمص ومنها أعمال التوسعات لمحطة مياه أبو حمص، والمقرر الانتهاء من تجارب التشغيل ودخول المحطة الخدمة خلال هذ الشهر لخدمة حوالي 300 ألف نسمة بمركز أبو حمص وأطراف قراها وكفر الدوار والمحمودية للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياة وتحسين ضغط المياة بالمركز.

 كما قام المحافظ بتفقد أرض الموقف الجديد بمدينة ابو حمص المقرر إقامته على مساحة 14 الفا و700 م 2 تم شراؤها عن طريق إدارة المواقف لإقامة مجمع مواقف عليها.

 واستمع لمقترحاتهم حول إمكانية استبدال الموقع المخصص لمجمع المواقف بعمل وحدات سكنية مع اختيار موقع آخر وتخصيصه لمجمع مواقف أبو حمص، حيث وعدهم بدراسة المقترح لإمكانية تنفيذه.

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس  خلال حسين، رئيس شركة مياه الشرب والمهندس ماهر العد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، واللواء عبد المنعم السبيعى، المدير التنفيذى لمشروع المواقف، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمركز أبو حمص.
محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه أبو حمص.. صور

ترشيحاتنا

تغييرات جديدة مرتقبة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

المؤبد لبديع و64 آخرين فى قضية أحداث العدوة ..فيديو وصور

أكبر صانع رسمي للسيارات في ماليزيا يستأنف صادراته إلى مصر

مقابل 20 ألف جنيه.. أم تعرض طفلها للبيع عبر فيسبوك بالإسكندرية.. صورة

هروب جماعي لتلاميذ مدرسة كمال الشاذلي بالمنوفية في أول يوم دراسي

5 أفكار لسندوتشات المدرسة الصحية لطفلك

حقيقة غلق دينا الشربيني تعليقات إنستجرام بعد السخرية منها

إصابة 6 جنود في انفجار بفرنسا

جنازة عادل هيكل.. تشييع الجثمان من مسجد الفاروق بحضور نجوم الرياضة.. فيديووصور

صراع التختة الأولى في أول يوم دراسة.. معارك سنوية تنتهى بمحاضر الشرطة وسجلات الوفيات

حسام حسن يستقر على تشكيل المصرى لمواجهة اتحاد العاصمة

مصاريف المدارس الحكومية 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

وزير التعليم العالى يلعب كرة القدم مع التلاميذ في أسيوط.. صور

جنازة عادل هيكل.. تشييع الجثمان من مسجد الفاروق بحضور نجوم الرياضة.. فيديووصور

فيديو

محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف مستوى النظافة.. فيديو
شكري: العديد من قادة الدول حريصون على لقاء الرئيس السيسي بأمريكا.. فيديو
يمن الحماقي: إفريقيا تعاني أزمة عدم التصنيع.. فيديو
التعليم: الوزارة تخطط لإنشاء 100 مدرسة يابانية
أحمد خيري: تسلمنا الدفعة الأولى من التابلت.. وتوصيل شبكات الإنترنت بالمدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟