إصابة خمسين شخصا في حادثة انقلاب حافلة يربط بين العاصمة الهندية وإحدى المدن

وأضاف أن سعة عشر شخصا من بين المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.





أصيب خمسون شخصا جراء حادثة انقلاب حافلة وسقوطها في "خندق" على طريق سريع يربط بين العاصمة دلهي ومدينة "هاريدوار".ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم، الأحد، عن المسئول بالشرطة أومبير سينج، قوله إن الحادث وقع في وقت سابق اليوم عندما انقلبت حافلة ركاب تحمل ستين شخصا على متنها.ولم يشر المسئول إلى سبب وقوع الحادث.