رئيس ريال مدريد يوجه الشكر لرونالدو ويكشف عن خليفته بالملاعب

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد مدريد الإسباني، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم النادي السابق والذي انتقل إلى نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، سيظل أحد صانعي التاريخ في قلعة السانتياجو برنابيو.



وقال بيريز، في تصريحات ضمن اجتماع الجمعية العمومية للنادي صباح اليوم، الأحد: "لأول مرة نتوج بالبطولة الأوروبية في كرة القدم، وكرة السلة معًا، نحن فخورون لأننا نعيش فترة تاريخية على المستوى الرياضي والاقتصادي والاجتماعي".



وأضاف: «أُؤكد لكم أن الجمعية تم تشكيلها بشكل صحيح، بحضور 972 مندوبا في قصر المؤتمرات، أفضل اللاعبين في العالم هنا في صفوف الفريق، لقد ساعدوا النادي على التتويج بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا".



وعرض بيريز خلال اجتماعه العديد من الصور، أهمها التعاقد مع رونالدو عام 2009 وأفضل لحظاته بالنادي، بالإضافة إلى وداع زين الدين زيدان، المدير الفنى السابق للفريق، والذي توج ببطولة الدوري الإسباني وثلاثية دوري الأبطال، وعلق عليها قائلا: "هذه اللحظات سجلت بتاريخ ريال مدريد".



وشكر رئيس النادي، رونالدو على كل ما قدمه للفريق خلال الـ9 سنوات الماضية، مضيفا أنه سيظل أسطورة كل العصور، وتابع: "أتوقع أن يكون دي ستيفانو خليفة رونالدو".



وتحدث عن زيدان قائلا: «زيزو كتب التاريخ هنا في ريال مدريد، وسيظل هنا منزله، شكرًا لك».



وتابع: «أشعر بالفخر بنجاحات اللاعبين في جوائز اليويفا وترشيح لوكا مودريتش لجائزة أفضل لاعب في العالم، ولقب بطل العالم لرافائيل فاران مع فرنسا».



وبعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة، أكد بيريز: «كأس الاتحاد الأوروبي العاشر يؤكد مرة أخرى هيمنة هذه المجموعة على البطولة، إنني أكن الكثير من التقدير لعمل فيليبي رييس ورودي فرنانديز وبابلو لاسو».



واختتم: «الدخل وصل إلى 751 مليون يورو، بزيادة 11% عن العام السابق، ومنذ موسم 2000، زاد الدخل من 118 إلى 751 مليون يورو».