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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في تنزاينا إلى 224 قتيلا

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
أش أ
أفادت وسائل الإعلام في تنزانيا بارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا إلى 224 قتيلا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأحد/ أن وزير الدفاع التنزاني فينانس مابيو استبعد العثور على مزيد من الناجين، فيما أنهت السلطات جهود البحث وسيعمل المسؤولون على تحديد هوية القتلى.

كانت العبارة المعروفة باسم "إم في نيريري" قد غرقت، يوم الخميس الماضي، في مياه بحيرة فيكتوريا، في منطقة يوكويري بإقليم موانزا، وبحسب السلطات فإن العبارة انقلبت على بعد بضعة أمتار من منطقة رسوها.

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