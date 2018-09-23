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حوادث

مصرع ربة منزل في مشاجرة بالخانكة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:51 م
سجن - ارشيفية
سجن - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
لقيت ربة منزل مصرعها فى مشاجرة بين طرفين فى منطقة عزبة الأبيض فى الخانكة، بسبب الخلاف على سرقة "جاموسة"، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وإلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة ومتوفاة فى عزبة الأبيض دائرة مركز الخانكة.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول: "نورا.ع.ح"، 22 سنة، ربة منزل مصابة وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها وأشقائها "ايمان" 38 عاما، ربة منزل و"رمضان" 32 سنة، عامل و"عبدالرازق"، 41 سنة، مقاول، و"حسن"، 42 سنة، عامل و"مصطفى ف ع" 33 سنة، سائق توك توك، وطرف ثان "نعمان ع م" 33 عاما، ميكانيكى "مصاب " والسابق اتهامه في قضيتى مخدرات وزوجته "هدى ع م" 35 عاما، ربة منزل.

وبالفحص تبين أنه خلال قيام الطرف الثانى بالشروع في سرقة "جاموسة" خاصة بالطرف الأول، شاهدهما الأولى والثانية من الطرف الأول، ونشبت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهمان بالتعدى على الأولى بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض، والذى أدى الى وفاتها في الحال.

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