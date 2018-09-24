برلماني: إلزام المحافظين بعمل تقرير أسبوعي يطور من أدائهم

قال النائب رشاد شكري عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن إلزام المحافظين بعمل تقرير أسبوعي، يأتي في إطار المتابعة المستمرة للأعمال التي يتم إنجازها على مستوى كل محافظة، مؤكدا أن قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن يصب في المصلحة العامة.



وتابع شكرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاصة أن هناك مقصرا لابد من محاسبتهم، فضلا عن تطوير أداء المحافظين أنفسهم بما يساهم فى تنمية المحافظة.



وأكد أن التقرير الأسبوعى سيخلق منافسة حميدة بين المحافظين وبعضهم البعض فى إطار حماسي لتطوير المحافظة.



كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر عددا من التكليفات للمحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين.



طالب شعراوي، المحافظين بموافقة الوزارة بتقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز الذي تم على مستوى كل موضوع للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.