ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إلزام المحافظين بعمل تقرير أسبوعي يطور من أدائهم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:22 ص
النائب رشاد شكرى
النائب رشاد شكرى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب رشاد شكري عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن إلزام المحافظين بعمل تقرير أسبوعي، يأتي في إطار المتابعة المستمرة للأعمال التي يتم إنجازها على مستوى كل محافظة، مؤكدا أن قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن يصب في المصلحة العامة.

وتابع شكرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاصة أن هناك مقصرا لابد من محاسبتهم، فضلا عن تطوير أداء المحافظين أنفسهم بما يساهم فى تنمية المحافظة.

وأكد أن التقرير الأسبوعى سيخلق منافسة حميدة بين المحافظين وبعضهم البعض فى إطار حماسي لتطوير المحافظة.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر عددا من التكليفات للمحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين.

طالب شعراوي، المحافظين بموافقة الوزارة بتقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز الذي تم على مستوى كل موضوع للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

ترشيحاتنا

كيف تتعاملين مع ابنك عند رفض الاستيقاظ باكرا للمدرسة

مفاجأة .. سيدة تلد طفلة حامل في سوهاج ..فيديو

أمين الفتوى يحدد أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. فيديو

إيجوث: فنادق الـ 3 نجوم منتج سياحي مطلوب ونسب الإشغال فيها تصل 90%

السيسي يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجالات الصحة والتعليم

الإفتاء تكشف عن 3 مصائب تحدث للحاسد في الدنيا

السيسي لـ مديرة صندوق النقد الدولي : مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي

مديرة صندوق النقد الدولي لـ السيسي : الاقتصاد المصرى أظهر علامات جيدة للتعافي

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

علماء: كارثة مناخية يشهدها العالم الفترة القادمة

فى ذكرى إنشائه الـ 31 .. كل ما تريد معرفته عن مترو أنفاق القاهرة

جماهير الزمالك يلقون الزجاجات على لاعب المقاولون أثناء تبديله القميص.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

فيديو

طريقة عمل توست فرنساوي بخطوات سهلة
جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟