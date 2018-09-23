المدارس اليابانية في مصر.. الدراسة بالعربي والمعلمون مصريون ومدربون

المدارس اليابانية في مصر.. أكدت أسماء صبري، معلمة بالمدرسة المصرية اليابانية بالتجمع، أن جميع معلمي المدارس اليابانية في مصر تلقوا تدريبًا محترمًا لمدة 10 أيام بالمدينة التعليمية بأكتوبر قبل بدء الدراسة.



وقالت "صبري"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن التدريبات كانت على أعلى مستوى وتمت على أيدي متخصصين من اليابان، لافتة إلى أنه خلال التدريبات تم عرض فيديوهات توضح تجهيزات المدارس في اليابان، وهي تجهيزات مشابهة تماما للمدارس التي تم افتتاحها في مصر.



وأوضحت أن هذه التدريبات ركزت على أنشطة التوكاتسو اليابانية التي سيتم تدريسها في المدارس اليابانية في مصر، وكيفية التعامل مع التلاميذ داخل الفصول بشكل ينمي شخصية الأطفال.



وأضافت أن المدارس المصرية اليابانية في مصر ستكون مختلفة عن المدارس العادية، لأنها النموذج التعليمي الياباني لا يهتم بالورق والحفظ، ولكنه يهتم بالأنشطة البناءة التي تحتاجها سوق العمل.



وتابعت: "الدراسة في المدارس اليابانية في مصر ستكون باللغة العربية، وستطبق المنهج المصري المطبق في مختلف المدارس"، نافية تمامًا فكرة أن هذه المدارس ستدرس للتلاميذ اللغة الأجنبية.