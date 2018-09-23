مسرحية حفلة المجانين في ثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة أسوان .





ففى قصر ثقافة كركر أقيم معرض فنى بعنوان "حرف بيئية"، أما فى قصر ثقافة العقاد فعقدت محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة خطر الإدمان" ألقاها الدكتور مدحت الطاف أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية ورئيس قسم علم النفس بكلية آداب أسوان ، حيث تحدث عن التدخين السلبى وأنه يؤدى إلى الإدمان، وأشار إلى أنواع الإدمان وأثره على الفرد والأسرة والمجتمع، كما أقيم مهرجان السرد الأول دورة الكاتب مكاوى سعيد، شارك فيه الكاتب أحمد أبو خنيجر، حيث قدم دراسة نقدية عن حياة مكاوى سعيد والشاعر ياسر باشرى، إلى جانب دراسة نقدية أخرى بعنوان "فنيات الكتابة فى السرد" للشاعر حسنى الاتلاتى وعلية طلحة.





وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين أقيمت ورشة فنية بعنوان "ارسم حلمك" باستخدام ألوان جواش أدارتها هناء السيد ، أما فى بيت ثقافة دراو فأقيمت ورشة فنية "تعليم أساسيات الرسم " بأستخدام ألوان الرصاص إدارة إيمان مصطفى،وفى مكتبة دراو للشباب والطفل عقدت ورشة فنية بعنوان "مشغولات يدوية" أدارتها رشا عوض الله موسى.





أما فى بيت ثقافة دراو فعقدت أمسية شعرية بعنوان "قراءات فى شعر العامية" أدارها الشاعر حسين صالح و شارك فيها يحيى أنور .





وفى مكتبة الكلح غرب عقدت محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعى القومى" ألقاها أسامة عبد القادر، أما فى قصر ثقافة السباعية فأقيمت ورشة بعنوان "ارسم بلدك" باستخدام ألوان الرصاص أدارتها نجوى على .





وفى مكتبة المقلة أقيم برنامح ثقافى فنى بعنوان "مكتبتى حياتى"، تضمن اكتشاف المواهب، بجانب ورشة فنية أدارها عمرو أحمد.



