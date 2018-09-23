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تعليم

تجمع العشرات من أولياء أمور مدرسة ببنها اعتراضا على نقل أبنائهم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تجمّع العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات ببنها، أمام باب المدرسة، ورفضوا دخول أبنائهم للمدرسة، اعتراضًا على نقل المدرسة إلى مبنى مدرسة بنها الإعدادية القديمة بسبب أن مبنى المدرسة الرسمية آيل للسقوط، وتم نقل طلابها للإعدادى.

أكد أولياء الأمور أنه لا يصح ان يتم نقل طلاب صغار مع طلاب إعدادى فى مدرسة واحدة، فى فترة واحدة، محذرين من خطورة ذلك على الأطفال، واضافوا ان الحمامات ودورات المياه الموجودة فى المدرسة الاعدادى لا تناسب الأطفال الصغار كما أن الموقع غير ملائم.

كانت الدكتورة إيمان عمر ريان، نائب محافظ القليوبية، قد تدخلت لحل أزمة مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات ببنها، حيث قررت نقل المدرسة الرسمية للغات الى مقر مدرسة بنها الإعدادية القديمة علي أن تعمل المدرستين التجريبية والإعدادية فترة واحدة لإنهاء أزمة الخلاف بين إدارتي المدرستين والتي نشبت بسبب قرار سابق بتشغيلهما بنظام الفترتين.

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