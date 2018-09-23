تجمع العشرات من أولياء أمور مدرسة ببنها اعتراضا على نقل أبنائهم

تجمّع العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات ببنها، أمام باب المدرسة، ورفضوا دخول أبنائهم للمدرسة، اعتراضًا على نقل المدرسة إلى مبنى مدرسة بنها الإعدادية القديمة بسبب أن مبنى المدرسة الرسمية آيل للسقوط، وتم نقل طلابها للإعدادى.





أكد أولياء الأمور أنه لا يصح ان يتم نقل طلاب صغار مع طلاب إعدادى فى مدرسة واحدة، فى فترة واحدة، محذرين من خطورة ذلك على الأطفال، واضافوا ان الحمامات ودورات المياه الموجودة فى المدرسة الاعدادى لا تناسب الأطفال الصغار كما أن الموقع غير ملائم.



