ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

6 نصائح لتطويل الشعر في مدة قصيرة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
اذا كنت تريدين تطويل شعرك في مدة قصيرة، لابد من اتباع عادات تساعدك على الحصول على شعر طويل وصحي، لذلك قدمت خبير التجميل والصحة رشا شلباية، بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتطويل الشعر في مدة قصيرة.

وتشمل:
1- تدليك الرأس.
2-نقع الشعر بالزيت مرتين اسبوعيًا.
3-تمشيط الشعر.
4-شطف الشعر بالماء البارد.
5-ربط الشعر كل ليلة.
6-تناول الغذاء الغني بالبروتين .

ترشيحاتنا

جنازة عادل هيكل.. تشييع الجثمان من مسجد الفاروق بحضور نجوم الرياضة.. فيديووصور

وفاة الحالة الرابعة في كارثة الغسيل الكلوي بالشرقية

إصابة 6 جنود في انفجار بفرنسا

صراع التختة الأولى في أول يوم دراسة.. معارك سنوية تنتهى بمحاضر الشرطة وسجلات الوفيات

وزير التعليم العالى يلعب كرة القدم مع التلاميذ في أسيوط.. صور

ابراهيم سعيد يهنئ الشعب السعودى باليوم الوطنى للملكة

ابنة رئيس أمريكي سابق: تعرضت للاغتصاب وأدعم ضحية مرشح ترامب

مقابل 20 ألف جنيه.. أم تعرض طفلها للبيع عبر فيسبوك بالإسكندرية.. صورة

الحكم فى طلب التحفظ على أموال مرزوق وآخرين.. 26 الجاري

هروب جماعي لتلاميذ مدرسة كمال الشاذلي بالمنوفية في أول يوم دراسي

الجنايات: المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ 26 متهما في أحداث العدوة .. صور

وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل حادث تحطم مقاتلتها في سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

وزير التعليم العالى يلعب كرة القدم مع التلاميذ في أسيوط.. صور

جنازة عادل هيكل.. تشييع الجثمان من مسجد الفاروق بحضور نجوم الرياضة.. فيديووصور

فيديو

محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف مستوى النظافة.. فيديو
شكري: العديد من قادة الدول حريصون على لقاء الرئيس السيسي بأمريكا.. فيديو
يمن الحماقي: إفريقيا تعاني أزمة عدم التصنيع.. فيديو
التعليم: الوزارة تخطط لإنشاء 100 مدرسة يابانية
أحمد خيري: تسلمنا الدفعة الأولى من التابلت.. وتوصيل شبكات الإنترنت بالمدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟