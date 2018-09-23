6 نصائح لتطويل الشعر في مدة قصيرة

اذا كنت تريدين تطويل شعرك في مدة قصيرة، لابد من اتباع عادات تساعدك على الحصول على شعر طويل وصحي، لذلك قدمت خبير التجميل والصحة رشا شلباية، بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتطويل الشعر في مدة قصيرة.



وتشمل:

1- تدليك الرأس.

2-نقع الشعر بالزيت مرتين اسبوعيًا.

3-تمشيط الشعر.

4-شطف الشعر بالماء البارد.

5-ربط الشعر كل ليلة.

6-تناول الغذاء الغني بالبروتين .

